العبادي يلتقي وزير خارجية هولندا في بروكسل

العبادي يلتقي وزير خارجية هولندا في بروكسل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، وزير خارجية هولندا ستيف بلوك في بروكسل.وقال مكتبه الاعلامي في بيان ، إن ” رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي التقي في بروكسل وزير خارجية هولندا ستيف بلوك”.واضاف انه “جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات والاوضاع السياسية والاستمرار بمحاربة الارهاب وفكره” .واشاد بلوك بـ”قدرة العراق وانتصاراته على الارهاب واجرائه للانتخابات”، مؤكدا “استمرار دعم هولندا للعراق في مجالات التدريب والتعاون الامني”.واكد العبادي ان “الانتقال من الحرب الى السلم أمر مهم ،وقد تغلبنا على الارهاب عسكريا ونواصل الجهود في حملتنا الامنية للقضاء عليه”.وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي وصل، امس الاربعاء، الى بروكسل لحضور اجتماع التحالف الدولي ضد داعش.

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