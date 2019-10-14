العبادي:11 ألف عنصر خارج نطاق القانون لحماية المسؤولين

العبادي:11 ألف عنصر خارج نطاق القانون لحماية المسؤولين
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، إن مسؤولين سابقين، لا يتسلمون مناصب الآن، لديهم المئات من الحمايات الشخصية.وقال العبادي في حوار صحفي: “ممكن أن أشير إلى أن أعداد الحمايات الخاصة للمسؤولين العراقيين، كان 11 ألف عنصر أمني، أنا لا أتحدث عن مسؤولين لديهم حماية بحكم القانون، لكني أتحدث عن مسؤولين لديهم حمايات خارج نطاق القانون”.وتابع: “بعضهم لا يمتلكون مناصب منذ خمس سنين. أذكر أن مسؤولاً واحداً يوجد لديه 700 عنصر أمني لحمايته، وآخر لديه ما بين الـ 500 الى 600 عنصر أمني لحمايته أيضاً، وجلّ هذه الحمايات تجهز بالأسلحة والمدّرعات والطعام”.وأضاف العبادي: “قمتُ بإيقاف ذلك لمحاربة الفساد، مما سبب لي مشاكل سياسية، حيث كانت لي شعبية قوية في مجلس النواب آنذاك، وكان يتم استقبالي بالتصفيق حين ذهابي إلى المجلس. لكن بعد ذلك أصبح أكثر النواب، هم أعداء لي، وأكثر نقاش كنت أتجادل به معهم، هو امتيازاتهم وحماياتهم، حتى إن بعض البرلمانيين، يبرر بأنه قد تعود على راتب عال، وتخفيض الراتب قد يؤذيه، ولكن الأمر ليس بيدي، لأن هذه ثروة المواطن، وعلينا أن نتصرف بها بشكل صحيح”.ومضى رئيس الوزراء السابق بالقول: “أتصور أننا قمنا بإصلاحات هائلة، وأنا أعلم بأن الحكومة الحالية شكلت لجنة بخصوص رواتب المسؤولين، لإعادتها كما كانت سلفاً، نتيجة ضغط سياسي معين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *