العبار:الحلبوسي فشل في إدارة جلسات البرلمان وهو ليس ممثلا عن السنّة

العبار:الحلبوسي فشل في إدارة جلسات البرلمان وهو ليس ممثلا عن السنّة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس نينوى المنحل حسام الدين العبار، اليوم السبت ، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اخفق في الجوانب الادارية والتشريعية في عمله كرئيس للبرلمان’،وقال العبار في حديث صحفي، ان “هناك اخفاق واضح في قلة الجلسات النيابية وتشريع القوانين المهمة وكذلك ادراة البرلمان”.واشار الى ان “اغلب الكتل السياسية والسنية منها متذمرة جدا بسبب هذا الاداء الغير مقبول ، مضيفا ان الحلبوسي فرض نفسه على المدن المحررة وقد شكل هذا الفرض امتعاض واضح للكتل السنية خصوصا وان اغلب نواب تحالف القوى يتدخلون بشكل مباشر في تعيين وترشيح شخصيات في دوائر المحافظات وهذا قوبل برفض واستنكار كبيرين”.واضاف ان” الخيمة السنية “تآكلت وتشظت” بسبب هذه الهيمنة السياسية والحزبية للحلبوسي ما شكل عامل قلق وهاجس سلبي عند جميع الاطراف حسب تعبيره”. 

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