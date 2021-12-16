العبد ربه:المصارعة الحرة بين الحلبوسي والخنجر على المناصب بعد المصادقة على النتائج الانتخابية

العبد ربه:المصارعة الحرة بين الحلبوسي والخنجر على المناصب بعد المصادقة على النتائج الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى القيادي في تحالف “خميس الخنجر”محمد نوري العبد ربه، الخميس، وجود تحالف سياسي بين تحالفه وغريمه السياسي تحالف تقدم، مبينا ان المعركة على رئاسة البرلمان مؤجلة مع تحالف تقدم.وقال العبد ربه في حديث صحفي :ان “عدد المقاعد لا يشكل شيئا في الخارطة السياسية وان رئاسة مجلس النواب ليست حكرا على حزب أو شخصية”.واضاف ان “الحراك الحقيقي نحو رئاسة البرلمان سيبدأ بعد مصادقة النتائج وان تحالفنا لم يتفق لغاية الان مع حزب تقدم وما يجري مجرد حوارات”.واوضح العبد ربه، ان “رئاسة مجلس النواب قد تكون لتحالف عزم وان خميس الخنجر ينافس محمد الحلبوسي بقوة وستكون هناك معركة سياسية بشأن المنصب”.

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