العبيدي:فصائل الحشد الشعبي المتواجدة في سوريا بدون موافقة القائد العام

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء 30 نيسان 2019، عن السبب الرئيس وراء دعوته لسحب فصائل منضوية في الحشد الشعبي تقاتل في سوريا .

وقال العبيدي في تصريح متلفز ، ان “دعوة الصدر لسحب فصائل في الحشد متواجدة في سوريا تأتي لتثبيت سلطة الدولة العراقية “، متسائلاً “هل ذهبت الى هناك بموافقة الحكومة ورئيس الوزراء خاصة وان الحشد تحول الى مؤسسة حكومية “.

واضاف ان “هذا الذهاب ان كان من دون تنسيق مع الحكومة فأنه تجاوز على حدود رسمية لدول مجاورة عبر عمل عسكري دون ان يكون هناك تفاهم رسمي معلن “.

وتابع العبيدي ان “دخول قوات عراقية الى سوريا يحتاج الى تقييم ويجب ان تكون السيطرة في المنافذ الحدودية للشرطة والجيش العراقي “.

وكان الصدر اصدر بياناً، السبت، 27 نيسان، 2019، طرح فيه عدة مطالبات لأنهاء ازمات العراق والشرق الاوسط ومن بينها مطالبة الرئيس السوري بشار الاسد بالتنحي من منصبه وسحب فصائل في الحشد تقاتل في سوريا فوراً .

ودعا الصدر إلى مسك الحدود العراقية من قبل الجيش والشرطة العراقية حصرا وتوقيع اتفاقية بين العراق وإيران تنص على احترام السيادة لكلا الطرفين، وإرسال وفد الى السعودية للوقوف ‏على حل للصراع بينها وبين إيران ‎ .”

وقال الصدر، إن “جل ما يهمني هو ان لا يزج العراق في اتون هذا الصراع العقائدي من جهة والسياسي من جهة أخرى”.

وشدد على “غلق السفارة الامريكية في العراق في حال زج العراق بهذا الصراع”، محذرا “والا ستكون السفارة في مرمى المقاومين مرة أخرى”.