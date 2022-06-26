العبيدي والغانمي يبحثان التعاون بين وزارة الداخلية والبرلمان

العبيدي والغانمي يبحثان التعاون بين وزارة الداخلية والبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي، اليوم الأحد، مع وزير الداخلية عثمان الغانمي، سبل دعم آليات التعاون المشترك بين الوزارة والبرلمان العراقي.وقال مكتب العبيدي في بيان ، إن “رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي بحث مع وزير الداخلية عثمان الغانمي، سبل دعم آليات التعاون بين البرلمان العراقي ممثلاً بلجنة الأمن والدفاع النيابية ووزارة الداخلية”، مبيناً، أنه “تمّ الاتفاق على ضرورة تكثيف اللقاءات لتلبية متطلبات الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية التابعة لها، لاسيما مديريات المرور والجوازات والجنسية”.وشدد العبيدي خلال اللقاء “على أن القانون العراقي الذي تعد وزارة الداخلية إحدى أدوات تنفيذه وفرض احترامه يجب أن يطبَّق على الجميع بدون استثناء”، مشيراً الى أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تدعم كل الإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية لتطبيق القانون”.وبشأن قانون الأمن الغذائي، أكد العبيدي، أن “المبالغ المخصصة لوزارة الداخلية في القانون الطارئ غير كافية لتلبية احتياجات الأجهزة الأمنية في العراق”، موضحاً، أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تلقت وعوداً قاطعة بتلافي هذا النقص من خلال الموازنة الاتحادية المقرر تقديمها في شهر تشرين الأول القادم”.وناقش العبيدي والغانمي، جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة المنظمة، وملاحقة تجار المخدرات ومروجيها والسبل الكفيلة بإنجاح عمل الأجهزة الأمنية لتحصين المجتمع من هذه الآفة التي تحولت الى سلاح خطير لا يقل خطورته عن الإرهاب على المجتمع”.

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