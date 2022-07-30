العدل الكردستاني:الاعتراض على مرشح الإطار من خلال البرلمان وليس بالتظاهر

العدل الكردستاني:الاعتراض على مرشح الإطار من خلال البرلمان وليس بالتظاهر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في حزب العدل الكردستاني ريبوار حمد، السبت، بتجنيب البلاد حالة الفوضى والفتنة، مبينا ان الاعتراض على مرشح رئاسة الوزراء يكون عبر البرلمان وليس الشارع.وقال حمد في حديث  صحفي، إن “الاعتراض على مرشح معين لرئاسة الحكومة يتم من خلال الجلسات السياسية وليس عن طريق الشارع”.وأضاف أن “أي احتكام أو فتنة أو اقتتال سيدفع ثمنها المواطن العراقي، وهناك مؤامرات دولية تريد أن يسير البلد إلى الهاوية، وعلى الحكماء تجنب الفتنة والفوضى”.وتشهد العاصمة بغداد تظاهرات من قبل أنصار التيار الصدري احتجاجا على إعلان الإطار التنسيقي ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

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