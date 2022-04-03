العدل الكردستانية:حزب بارزاني وراء تفكك البيت الكردي

العدل الكردستانية:حزب بارزاني وراء تفكك البيت الكردي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن جماعة العدل الكردستانية سوران عمر، الاحد، من أن استمرار الخلاف داخل البيت الكردي سيؤدي لعواقب وخيمة.وقال عمر في حديث صحفي: إن “استمرار الخلاف داخل البيت الكردي على المناصب سيؤدي لإلحاق الضرر الكبير بإقليم كردستان على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والمالية”.وأضاف أن “المواطن في كردستان يعاني من مشاكل كبيرة، وسبب استمرار الخلاف العقلية الحاكمة التي انتجت كل تلك المشاكل التي يعاني منها المواطن الكردي بشكل يومي”.ولفت إلى أن “الحزب الديمقراطي هو من أحدث الشرخ داخل البيت الكردي عبر الاصطفافات وعدم الاتفاق، وهذا الأمر انعكس على أوضاع إقليم كردستان بشكل عام”.ويستمر الخلاف داخل البيت الكردي وتحديدا بين الحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على منصب رئاسة الجمهورية.

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