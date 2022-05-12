العدل الكردستانية:حكومة مسرور تستخدم ملف الغاز ورقة ضد بغداد

العدل الكردستانية:حكومة مسرور تستخدم ملف الغاز ورقة ضد بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن جماعة العدل الكردستانية، سوران عمر، الخميس، ان إقليم كردستان العراق يستخدم ملف الغاز كورقة ضغط ضد الحكومة الاتحادية، مشددا على ضرورة تسليم جميع واردات النفط للمركز.وقال عمر في حديث صحفي، إن “موضوع الغاز في الوقت الحالي، هو ورقة ضغط يستخدمها الإقليم ضد الحكومة الاتحادية، وعلى هذا الأساس يجب إعادة جميع واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية ليتم التوصل إلى حل شامل لإنهاء أزمة رواتب الموظفين من قبل بغداد”.وأضاف، أن “موضوع تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية لمحافظة السليمانية إلى الحكومة الاتحادية ليس حلاً للأزمة بين المركز والإقليم، وهو شبه مستحيل”.وكانت مصادر رسمية كشفت، اليوم، عن ضغوط تمارسها أربيل للاستثمار في غاز السليمانية تمهيداً لتصديره, كما تعمل في ملفّ النفط، لكن قيادات السليمانية ترفض ذلك وتحبذ استثماره من قبل الحكومة الاتحادية تحديداً لاحترامها مقررات المحكمة الاتحادية ولكي لا تتحمل تبعات تصديره غير المشروع.

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