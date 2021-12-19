العدل الكردستانية:لا تجديد للرئاسات الثلاث

العدل الكردستانية:لا تجديد للرئاسات الثلاث
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في جماعة العدل الكردستانية سليم همزة , الاحد , ان التوجه السياسي العام للقوى السياسية في الإقليم يتجه نحو الاتفاق على القيادي في الاتحاد الوطني عدنان المفتي لمنصب رئاسة الجمهورية رغم تحفظ الأخير على ترشيحه، فيما اعتبر ان التجديد للرئاسات الثلاث بات شبه مستحيل.وقال همزة في تصريح صحفي , ان ” رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح اصبح في دائرة الخطر بتجديد ولاية ثانية له رغم دعمه من قبل الاتحاد الوطني بسبب وجود رفض من القوى السياسية الكردية الأخرى” , مبينا ان ” طرح اسم عدنان المفتي يحظى بدعم اكثر من صالح لكونه شخصية متزنة ويمتلك خبرة سياسية طويلة”.وأضاف ان “طموح برهم صالح والكاظمي والحلبوسي بولاية ثانية بات شبه مستحيل بسبب وجود رغبة سياسية من اغلب القوى السياسية في البلاد بعدم تجديد أي ولاية ثانية لاي منصب رئاسي”.يشار الى ان مصادر سياسية كردية كشفت في وقت سابق عن فرض الحزب الديمقراطي الكردستاني على الاتحاد الوطني اسم عدنان المفتي كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *