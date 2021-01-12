العذاري:18 مليار دولار حجم الاستثمارات العراقية في الأردن

العذاري:18 مليار دولار حجم الاستثمارات العراقية في الأردن
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عمان/شبكة أخبار العراق- قال السفير العراقي في عمان حيدر العذاري، إن حجم الاستثمارات العراقية في الاردن بلغ 18 مليار دولار، توزعت على قطاعات الصناعة والعقارات والمستشفيات والقطاع المالي والمصرفي.واكد السفير في حديث صحفي، إن الاردن  كان على الدوام داعما ومساندا للعراق رغم كل التغييرات الدراماتيكية التي شهدها، ما أسهم في استمرار العلاقة الاستراتيجية والشراكة والتعاون بين البلدين، في ظل رغبة القيادة السياسية العراقية في مزيد من الشراكة والتعاون مع الأشقاء الأردنيين وذلك وفق تصريح لوكالة الأنباء الأردنية بترا.واضاف ان الأردن يتمتع بدور محوري في السلام بالمنطقة، ويحظى بعلاقات طيبة مع الدول العربية، وطالما كانت أبوابه مفتوحة لكثير من اللقاءات والمؤتمرات والقمم التي تدعم السلام، فضلا عن أنه وبفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، يتمتع بعلاقات ودية وصداقة مع الدول الكبرى التي تهتم بمنطقتنا، مشيرا الى ان ذلك كان واضحا منذ بدء الربيع العربي وما تلاه من أحداث في سوريا والعراق على وجه الخصوص. واشار الى التنسيق المستمر بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة الجماعات المتطرفة.واستعرض مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، اذ يرتبط البلدان باتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني وقعت عام 1980، اضافة الى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2009، كما تم خلال السنوات القليلة الماضية توقيع اتفاقيات تعاون مشترك والإعلان عن مشروع المنطقة الاقتصادية على الحدود بين البلدين، ومذكرة التعاون لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية لسد الاحتياج المحلي ومشروع خط انبوب النفط الرابط بين موانئ البصرة وميناء العقبة.واشاد السفير العراقي في عمان، بالدور الانساني للاردن في استقبال وايواء اللاجئين، بأعداد تصل الى الملايين، مشيرا الى أن أبواب الأردن بقيت مفتوحة أمام العراقيين عندما أغلق العالم أبوابه امامهم، ولطالما كانت المملكة الرئة التي تتنفس منها العراق.

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