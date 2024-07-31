العراق:اغتيال(هنية) انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية

العراق:اغتيال(هنية) انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن عملية اغتيال إسماعيل هنية تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتهديداً للمنطقة.وذكر بيان للخارجية ،أن “حكومة جمهورية العراق تعرب عن إدانتها بأشد العبارات لعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، إثر غارة غادرة استهدفت مقر إقامته”.وأكدت الخارجية العراقية أن “هذه العملية العدوانية تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة”، معبرةً عن “تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وقيادته في هذه اللحظات العصيبة”.ودعت “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات المتكررة وانتهاك سيادة الدول”، مجددةً “التزامها بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

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