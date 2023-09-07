العراقيون من النووي إلى مسح الأحذية!

العراقيون من النووي إلى مسح الأحذية!
آخر تحديث:

بقلم: الدكتور عبدالرزاق محمد الدليمي

يبدو أننا في وقت ليس بِبَعيد سَنَدْفِنُ آخِرَ ما سيتبقى من كيانٍ عظيم كان إسمهُ العراق، فَمُنْذُ نيسان 2003 يُبْدِعُ عُملاء الإحتلال وذيوله بما كُلِّفوا بهِ لهدم العراق وبيعه مفككاً، فملالي طهران تطاولوا بطريقة نهمة على شرق العراق وخليج البصرة، وتركيا تتوغل في شمالهِ وتقطع عنه المياه، والكويت تُنَفِّذُ بحرفيةٍ عالية ما يُطلَبُ منها لإقتطاع أجزاء حيوية من الأراضي والمياه 39.999.000 مواطن عراقي يعاني من كل ظروف القهر وإنعدام أبسط حقوق إنسانيته علماً أن عشرة الاف من حملة الجنسية العراقية والمزدوجة من عملاء الاحتلال وعوائلهم ومن يخدمهم هم فقط المتنعمين المرفهين على حساب العراقيين الحقيقيين،كل هذا يحدث ويخرج عليك السفهاء بوسائل دعايتهم التافهة الرخيصة الغبية، ليتحدثوا بصوت عال عن السيادة والديمقراطية والإنجازات وحرية التبعرر وحقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة والجندر!

مساحوا الأحذية!!

هل يُعقل أن هؤلاء جزء من الشعب العراقي؟ هل يُعقَل أنَ شعباً كان العالم ينظر إليهم بأعلى درجات الرقي العلمي والتطور الحضاري أصبحوا يتفاخرون ويتنافسون وَهَمُّهُمْ الأكبر مسح أحذية الإيرانيين؟ كثيرٌ مِنّا لم يتوقع سقوط جُزءٍ لا يُسْتَهانُ بهِ من الشعب العراقي إلى هذا الحضيض، تحت يافطة الخرافات التي أُلْصِقَتْ ظلماً وعدواناً بالدين! مِنْ أينَ جاءَ هؤلاء بهذا السلوك الشائِن الغريب؟! هل هؤلاء الذين أطلق عليهم نوري باشا السعيد كائنات السبتتنك والذين يضحكون عليهم أهل العمائم وسياسي الاحتلال، المشهد الذي يتكرر دائماً في العراق المحتل هو…كلما يمارس هؤلاء العجائب التي أضحكت العالم علينا وجعلته يتندر بها علينا….يُبْدِعُ الساسة من عملاء الإحتلال ويتفننون ولكن بنوع اخر من السلوك والممارسات الحقيرة، مستغلين هوس الآلاف وغيبوبتهم في الطقوس الهجينة والمناسبات الغريبة التي لا صلة لها بالدين والمذهب، لتنفيذ أجندات الإحتلال ومنها تنفيذ السوداني الدمية ((كما تطلق عليه الصحافة الامريكية رغم أن رئيس الوزراء هو مدير قطاع عام متمرس ويعمل بجد، فإنه يقود العراق بالأسم فقط ويتم الإستخفاف به علناً من قبل حلفاء طهران في بغداد)) جزء جديد من الواجبات التي كلف وعين من اجل تحقيقها(والتي كان يعارضها جهاراً في وسائل الاعلام قبل ان يكون دمية)؛ مشروع الربط السككي مع ملالي طهران أي ضياع حلم الفاو الكبير… وتسليم كركوك وووووو والقائمة تبدأ ولن تتوقف؟!!

*نشر الغسيل القذر

حقيقةٌ لا يمكن أن تكون الضربة موجعة لأي طرف كألتي تأتيه من داخله، وواضح أن خلافات العملاء والذيول، الذين تآمروا على العراق ومايزالون، تزداد كل يوم أكثر من سابقاته ومعروف أن اللصوص يتفقوا ويتوافقوا قبل جرائمهم ولكنهم سرعان ما يختلفوا إلى حد الإحتراب عندما يصلوا إلى لحظة تقاسم الغنائم؟! المستور لم يعد كذلك والأسرار أصبحت مشاعة.. يزعم واحد من قياديهم الذي يبدو إنه تعافي من أمراض الخيانة والعمالة وعاد إليه حب العراق بأنه مشغول بكتابة سيناريو لسلسلة وثائقيات مرئية عن أسرار غير مرئية من العملية السياسية, سيكشف بالأسماء العراقيين الذين اقترنت اسماؤهم بكم كبير من الجرائم مثل (اغتيال الحريري و أسماء وعناوين الذين قصفوا منشآت أرامكو النفطية في بقيق وقصة الخمسة آلاف انتحاري سعودي بالتفصيل وقصة الخمسة آلاف سيارة مفخخة سعودية وهل هذه القصة التي يروج لها الإعلام الولائي حقيقية بأن آل سعود ارسلوا خمسة الاف انتحاري و خمسة الاف سيارة مفخخة لقتل الشيعة في العراق وكيف انطلقت الحرب الطائفية في العراق ومن هو قائد الجيوش السنية و قائد الجيوش الشيعية وكيف كانا يجتمعان في فندق واحد في دولة خليجية صغيرة أثناء الحرب ويلعبان الشطرنج سويةً وأسرار كيف كان يُعرض المرشح للحكومة على المرجعية ومن هو الذي نال رضا المرجعية ومن هو الذي جاء بدعم من المرجعية ومن هو الذي جاء غصباً على المرجعية وووووووووو!!!! الكشف عن نشاطات الحرس الثوري الإيراني في العراق والكشف عن قواعده العسكرية ولماذا أكبرها على الحدود السعودية و ابرز ميليشيات إيران في العراق, نشاطاتها .. جرائمها .. سلاحها .. معسكراتها .. استثماراتها .. تمويلها .. عدتها و عددها والمغيبين و المختفين قسراً و المختطفين الذين تمت المتاجرة بأعضائهم البشرية بفتوى من؟ ومن هو صاحب الفتوى وسيكشف أسماء الذين تمت المتاجرة بأعضائهم البشرية علماً أن المعني مقرب جداً من المرجعية حيث تمكن من معرفة أسرار تشيب لها الولدان كما يزعم؟!

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *