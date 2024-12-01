العراقي عدنان حمد مدربا لنادي الشمال القطري

العراقي عدنان حمد مدربا لنادي الشمال القطري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نادي الشمال القطري، الاحد، عن تعاقده مع المدرب العراقي عدنان حمد لتدريب فريقه الكروي.وقرر مجلس إدارة نادي الشمال القطري فسخ عقد المدرب البرتغالي نونو ألميدا واختيار عدنان حمد بدلاً عنه.وعدنان حمد السامرائي المولود في 1 شباط / فبراير 1961، هو مدرب كرة قدم عراقي ولاعب سابق وأحد أبرز مدربي الجيل الجديد في الكرة العراقية الحديثة.وقاد حمد المنتخب العراقي والمنتخب الاردني وحقق معها نتائج جيدة وحاليا يقيم في الأردن.

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