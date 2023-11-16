العراق أصبح مساهماً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

العراق أصبح مساهماً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الخميس، أن العراق أصبح العضو رقم 74 في المقرض متعدد الأطراف، في حين تقدمت غانا والسنغال بطلبين للانضمام.وقدم العراق طلب الانضمام إلى البنك لأول مرة في عام 2018، ويمكّنه وضعه كمساهم من التقدم بطلب ليصبح اقتصادا متلقيا، الأمر الذي من شأنه أن يتيح تمويلا ودعما سياسيا من البنك.وقالت أوديل رونو-باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بيان “عندما يحين الوقت المناسب، نتطلع إلى بدء العمل في العراق وتطبيق خبرتنا في تطوير اقتصاده”. وأبلغت وكالة رويترز أيضا بأن غانا والسنغال تقدمتا بطلبين للانضمام.

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