العراق الأول عربياً بالإصابة بفيروس كورونا

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العمل النيابية:أموال زائدة ضمن موازنة ٢٠٢١!
التخطيط النيابية:ترليوني دينار سنوياً “لتنظيف” مكاتب الرئاسات الثلاث!!
تحالف الأمل الكردي:حزب بارزاني لن يتنازل عن سيطرته على نفط الإقليم
مدير ناحية العظيم :كارثة زراعية جراء تخفيض منسوب المياه في نهر العظيم
الطاقة النيابية:هدر مالي كبير جداً في جباية الكهرباء
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إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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