العراق بالمرتبة الرابعة عالميا بمستوى البطالة

العراق بالمرتبة الرابعة عالميا بمستوى البطالة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت شبكة BNN (World of Statistics)، ان العراق احتل المرتبة الرابعة بأعلى معدل على مستوى العالم في البطالة، حيث بلغت نسبتها 15.55٪، مبينة إن تداعيات البطالة محسوسة بعمق في جميع أنحاء البلاد، مما يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير فعالة لمعالجة هذه القضية.وتأتي اسبانيا، بالمرتبة السادسة بعد العراق بمعدل بطالة بلغ 13.26٪.وعلى الرغم من الأزمات المستمرة في تركيا، يبلغ معدل البطالة في البلاد 10.2٪، مما يضعها في المرتبة العاشرة على القائمة العالمية.وتأتي إيران في المرتبة الحادية عشر، حيث تتصارع مع معدل بطالة يبلغ 9.7٪، واحتلت صربيا المركز الثانية عشر بمعدل بطالة يبلغ 9٪، تليها البرازيل في أمريكا الجنوبية، حيث بلغ متوسط المعدلات 8.7٪ و8.5٪ على التوالي.

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