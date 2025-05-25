العراق بالمرتبة الرابعة من البلدان المصدرة للنفط الى الصين خلال الشهر الماضي

العراق بالمرتبة الرابعة من البلدان المصدرة للنفط الى الصين خلال الشهر الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إدارة الجمارك الصينية، اليوم الاحد، ان العراق احتل المرتبة الرابعة من بين أكثر البلدان المصدرة للنفط الى الصين خلال شهر أبريل /نيسان الماضي.وأظهرت الإدارة، في إحصائية لها ، أن صادرات العراق النفطية إلى الصين خلال شهر نيسان من العام 2025 بلغت 4.59 ملايين طن متري او ما يعادل (29.32) مليون برميل.وأوضحت أن، العراق احتل المرتبة الرابعة من بين الدول العشر الكبار المصدرة للنفط الى الصين خلال شهر نيسان/ابريل الماضي، مضيفة أن، العراق جاء بعد كل من: روسيا بلغت 8.7 ملايين طن متري، تليها ماليزيا في المركز الثاني 7.95 ملايين طن متري، تليها السعودية في المركز الثالث حيث بلغت 5.53 ملايين طن متري.

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