العراق بالمرتبة (76) عالميا والتاسع عربياً بمستوى الفقر

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت شركة “جلوبال فاينانس”، الايطالية التي تعنى بالإعلام المالي وأسلوب الحياة، اليوم الاثنين، عن احتلال العراق المرتبة 76 عالمياً والتاسع عربياً كأفقر الدول لعام 2025.

وذكرت الشركة، في تقرير لها ، أن العالم يمتلك ثروةً وموارد كافية لضمان مستوى معيشة لائق للبشرية جمعاء، ومع ذلك ما يزال سكان دول مثل جنوب السودان وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى يعيشون في فقر مدقع.

أما بالنسبة لدول أخرى مرشحة لنيل لقب أفقر دولة في العالم، وهو لقبٌ غير مرغوب فيه، مثل أفغانستان وسوريا وإريتريا، فإن سنوات من عدم الاستقرار السياسي والصراع تجعل من المستحيل حتى إجراء تقييم لها نظراً لغياب أرقام اقتصادية موثوقة، وفقاً للتقرير.

وأضاف أن “العراق جاء بالمركز 76 عالمياً من أصل 190 دولة بأفقر دول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي التي تعادل القوة الشرائية للفرد بالدولار 15.177 ألف دولار”.