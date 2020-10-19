العراق بطل انطاليا الدولية بكرة القدم للرواد

العراق بطل انطاليا الدولية بكرة القدم للرواد
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- توج المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم للرواد، ببطولة انطاليا الدولية في تركيا للمرة الاولى في تأريخه.وقال لاعب الفريق بسام رؤوف في تصريح ، إن “نجوم العراق الرواد لكره القدم يزفون الفرحة للعراقيين بمناسبة تتويج الفريق بكآس المآستر الدولي للرواد بكره القدم لأول مره بتاريخ كره القدم العراقية”.واوضح أن “النجوم الابطال فازوا بستة مباريات وتعادلوا في واحدة وحصل الفريق على جائزة هداف البطولة برصيد 9 اهداف حيث حققها الدولي صاحب عباس وحصل الفريق على جائزه أفضل حارس للدولي سرمد رشيد”.يذكر ان البطولة شهدت مشاركة واسعة من جميع دول العالم.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *