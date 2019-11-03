العراق.. دولة دينيّة، أم ديمقراطيّة؟

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الحشد الشعبي:نحرق العلم العراقي ونرفض الإساءة إلى مرشدنا الإمام خامئني والحاج سليماني
ائتلاف النصر:أحزاب الحشد ودولة القانون والتيار الصدري يمنعون عبد المهدي من الحضور للبرلمان
ضد الشعب..وردة:عبد المهدي لن يقدم استقالته وسيكتفي بالتعديل الوزاري!!
تحالف سائرون:مصرون على إقالة عبد المهدي
مكتب عبد المهدي:س” نحقق”في مزاعم استخدام غاز قاتل ضد المتظاهرين
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روحاني لدول الخليج العربي:أتركوا أمريكا وتعالوا نتحالف لحماية الملاحة البحرية
لافروف:صفقة القرن الأمريكية ضد إقامة دولة فلسطينية متكاملة
الاتحاد الأوروبي يدعو لبنان إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة
فرنسا: استقالة الحريري ستزيد من حدة الأزمة
ترامب يتحدث عن امكانية نشر جزء من فيديو الغارة التي قتل فيها البغدادي
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أردكانيان:العراق وسوريا جزء من خارطة الطاقة الإيرانية
المالية النيابية:استقالة عبد المهدي لن تؤثر على موازنة 2020
جعفر:إلغاء رواتب رفحاء يجب أن تشرع بقانون
تقليص عمل ميناء أم قصر بنسبة 80% بسبب غلق مدخله من قبل المحتجين
سوالف..أمانة مجلس الوزراء:القطاع الخاص سيأخذ دوراً كبيراً بتوفير فرص عمل للعاطلين في السنوات القادمة
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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