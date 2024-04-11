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مصدر سياسي كردي:حزب بارزاني يخدع الحكومة الاتحادية في نهب الأموال
العراق في المرتبة (93) عالميا للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية لعام 2024
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزارة المالية:أكثر من (11) تريليون دينار إيرادات العراق لشهر كانون الثاني من العام الحالي
إيران:نشتري الكهرباء من أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان ونبيعها للعراق بأسعار مضاعفة
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المنتخب الأولمبي سيواجه نظيره التايلاندي على استاد الجنوب في الوكرة
اليوم..(4) مواجهات ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العراق لكرة القدم
(180) مليون يورو القيمة السوقية للاعب هالاند
اليوم..مغادرة المنتخب الأولمبي إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات آسيا
اليوم..أربع مباريات ضمن الجولة 21 في دوري نجوم العراق
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ائتلاف المالكي:السوداني واجهة الإطار وأداته التنفيذية
إيران:نشتري الكهرباء من أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان ونبيعها للعراق بأسعار مضاعفة
وزيرة الهجرة: نهاية شهر تموز المقبل موعداً نهائيا لغلق مخميات النزوح
النزاهة:مكافحة الفساد في العراق ” صعبة جداً” في ظل الحماية السياسية والميليشياوية
نائب:صرف رواتب موظفي الإقليم خلافا لقرار المحكمة الاتحادية هي “عربون زيارة السوداني إلى واشنطن”
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- اذاعة INN