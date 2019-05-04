العراق في “ذيل “قائمة الدول الجيدة

العراق في “ذيل “قائمة الدول الجيدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- جاء العراق بالمرتبة 16 عربيا والمركز 153 عالميا، في “مؤشر الدول الجيدة” لسنة 2019، الذي يرصد مساهمة البلدان في تحقيق المصلحة الفضلى للمجتمع الإنساني.ويقيس المؤشر أداء 153 بلدا في التأثير عالميا بالنسبة للحجم، ويتضمن 35 معيارا تنقسم إلى 7 فئات هي: “العلوم والتكنولوجيا، الثقافة، السلم والأمن الدوليان، النظام العالمي، التغير المناخي والتلوث، الرخاء والمساواة، والصحة والرفاهية”.وفي ما يلي تصنيف الدول العربية بحسب المؤشر:

1-الإمارات (52 عالميا)

2-تونس (62 عالميا)

3-الكويت (67 عالميا)

4-المغرب (77 عالميا)

5-لبنان (82 عالميا)

6-سلطنة عمان (86 عالميا)

7-الأردن (90 عالميا)

8-مصر (92 عالميا)

9-السعودية (94 عالميا)

10-قطر (95 عالميا)

11-البحرين (126 عالميا)

12-الجزائر (132 عالميا)

13-اليمن (150 عالميا)

14-موريتانيا (151 عالميا)

15-ليبيا (152 عالميا)

16- العراق (153 عالميا)

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