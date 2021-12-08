العراق في ذيل قائمة الدول الغنية عالمياً!

العراق في ذيل قائمة الدول الغنية عالمياً!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-ذكرت مجلة امريكية ان اغنى دول العالم من حيث حصة الفرد جاءت بالمرتبة الاولى اغنى دولة عربية  هي دولة قطر وجاءت بالمرتبة الرابعة عالميا . إذ بلغت حصة الفرد القطري من الناتج المحلي الإجمالي 100.037 ألف دولار سنوياً، تلتها الإمارات ثانياً عربياً وبالمرتبة 6 عالمياً بنصيب 74.245 ألف دولار سنوياً، والبحرين ثالثاً عربياً، وبالمرتبة 23 عالمياً بنصيب 53.128 الف دولار والسعودية الرابعة عربياً وبالمرتبة 27 عالمياً حيث بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 48.908 ألف دولار، ثم الكويت الخامسة عربياً وبالمرتبة 35 عالمياً بنصيب 44,609 ألف دولار، وعُمان السادسة عربياً وبالمرتبة 52 عالمياً بنصيب 32,327 ألف دولار، وجاءت ليبيا بالمرتبة السابعة عربياً وبالمرتبة 100 عالمياً بنصيب 13,489 الف دولار.ضمن قائمة اغنى دول العالم جاء العراق في المرتبة 117 عالميا و11 عربيا من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي .

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