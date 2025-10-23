العراق محتل من قبل إيران وتركيا ولا كرامة للمواطن العراقي والسوداني يتحدث خلاف ذلك “انتخابيا”!!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال السوداني في كلمة ألقاها خلال زيارته لمحافظة صلاح الدين يوم أمس لانطلاق حملته الانتخابية في المحافظة، إن “سيادة أي بلد وهيبته وقوة دولته تبدأ من ضمان كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية”، مشيرا إلى أن “محافظة صلاح الدين عانت كثيرا من غياب التخطيط والرؤية وسوء الإدارة والفساد خلال السنوات الماضية”.وأضاف رئيس الوزراء أن “الحكومة ملتزمة بتنفيذ مشاريع البناء والتنمية في المحافظة، وتعمل على تحويل الوعود إلى واقع ملموس يسهم في تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل”.وكشف السوداني عن أن الحكومة “تخطط قريبا لإطلاق مشاريع استراتيجية في مجال الأسمدة والبتروكيمياويات، تمهيدا لإنشاء مدينة صناعية كبرى في صلاح الدين ستكون من أكبر المدن في المنطقة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات الإنتاجية”.وختم بالقول إن “الحكومة، خلال السنوات الثلاث الماضية، عملت بجهد استثنائي لإعادة الثقة المفقودة بين الشعب والنظام السياسي، واستعادة العلاقة الطبيعية بين المواطن والدولة على أساس الكفاءة والإنجاز لا الوعود والشعارات”.