العراق وأذربيجان يؤكدان على فتح خط طيران مباشر بين بغداد وباكو

العراق وأذربيجان يؤكدان على فتح خط طيران مباشر بين بغداد وباكو
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الإتصالات والنقل والتكنولوجيا العليا الأذربيجانيّ رشاد نبييف، اليوم الاحد، على ضرورة الإسراع بفتح خط الطيران مباشر بين بغداد وباكو. وذكر بيان للوزارة ، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى وزير الإتصالات والنقل والتكنولوجيا العليا رئيس الجانب الأذربيجانيّ للجنة العراقيَّة–الأذربيجانيَّة المُشترَكة رشاد نبييف”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائيّ بين البلدين في مجالات النقل، والطيران المدنيّ، وبحث السُبُل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها”.وأكد حسين أن “َأذربيجان مهمة للعراق بحكم قربها جغرافياً وهناك روابط دينيَّة وثقافيَّة وإجتماعيَّة، مشدداً “على ضرورة الاستفادة من الفرص المتعددة وفي مُختلِف المجالات”.ودعا “رجال الأعمال والشركات الأذربيجانيَّة لزيارة العراق وتشجيع الاستثمار”، لافتا الى”أهمّيَّة طريق التنمية الذي يبدأ من اقصى جنوب العراق ميناء الفاو ويمتد إلى الجُمْهُوريَّة التركيَّة”.وذكر أنه “فرصة كبيرة لفتح آفاق مهمة، وفرصة إلى أذربيجان للانفتاح والوصول إلى منطقة الخليج العربيّ عبر العراق، لا سيما أنَّ العراق لديه مُذكرة تفاهم مع إيران للربط السككي عن طريق البصرة”. وشدد الجانبان على ضرورة فتح خط الطيران المُباشر بين بغداد وباكو والخط الثاني بين أربيل وباكو وبأسرع وقت ممكن، وكذلك منح سمات الدخول إلى المواطنين العراقيين الراغبين بزيارة أذربيجان.من جانبه، اوضح وزير النقل الأذربيجاني “اننا نعمل بشكل فعال لإيجاد الفرص المتاحة بين البلدين وتشجيع الاستثمار”، لافتا الى انه “سيترأس وفد أذربيجان لزيارة بغداد لعقد اجتماعات اللجنة المُشترَكة للجولة الثالثة في شهر تشرين الأول القادم”.

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