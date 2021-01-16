آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزير النفط:النفط العراقي يباع حاليا بـ 55 دولاراً للبرميل الواحد
الاقتصاد النيابية:موازنة الكاظمي مثيرة للجدل ومؤامرة ضد العراق
العراق وأمريكا يؤكدان على التعاون في إنتاج وتصدير النفط والغاز والكهرباء
المالية النيابية تكشف عن الزيادة في أعداد موظفي الدولة
حزب طالباني:عدم وجود انقسام كردي بشأن حصة الإقليم في موازنة 2021
-
- رياضية
وزارة الشباب والرياضة تدعو إلى بذل الجهود لإنجاح استضافة خليجي 25
وزارة الشباب والرياضة:77% نسبة الانجاز في ملعب كركوك الأولمبي
تعرّف على تشكيلة فريق برشلون أمام سوسيداد اليوم
تقارير صحفية: سان جيرمان يستعد للتخلي عن كيليان مبابي
الاتحاد العراقي لكرة القدم:رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيزور العراق قريبا
-
- تحقيقات
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
-
- متابعات خاصة
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN