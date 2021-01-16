العراق وأمريكا يؤكدان على التعاون في إنتاج وتصدير النفط والغاز والكهرباء

العراق وأمريكا يؤكدان على التعاون في إنتاج وتصدير النفط والغاز والكهرباء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة التنسيق المشتركة (العراقية – الأمريكية) الخاصة بالطاقة، اليوم ، حرصها على دعم جهود العراق، الرامية لتسخير موارد الغاز الطبيعية الكبيرة خاصته.وذكرت وزارة الخارجية، في بيان ، إن “اللجنة التنسيقية المشتركة (العراقية – الامريكية) الخاصة بالطاقة، عقدت اجتماعها الثالث برئاسة ممثلين الحكومة العراقية مع النائب الرئيسي لمساعد وزير الطاقة الامريكي ماثيو زايس إلى جانب سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ماثيو تولر فضلاً عن مُمثلين عن حكومة اقليم كردستان”.واضافت أن “الوفود بحثت أهمية دعم جهود العراق الرامية لتسخير موارد الغاز الطبيعي الكبيرة خاصته. إذ استعرضوا مجريات عمل العراق والخاصة باحتجاز الغاز الطبيعي المُحترق بُغية تقليل اعتماده على الواردات مع الإسهام في الوقت ذاته في تحسين الجودة البيئية، كما بحثت المستجدات المُتعلقة ببنية العراق التحتية لتوليد الكهرباء ونقلها والكيفية التي يُمكن أن يصبح بها مُتكاملاً على نحوٍ أفضل مع جيرانه الإقليميين.”.وأكد ممثلي حكومتي بغداد وواشنطن بحسب البيان، “حرصهما على تعاونهما المُشترك في مجالات انتاج النفط وتصديره والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة النظيفة بُغية أن يُصبح العراق مستقلاً في مجال الطاقة”.ولفت البيان، الى أن “الجانبين يتطلعا الى استقلال الطاقة في العراق والى اليوم الذي يحصلُ فيه جميع العراقيين على الكهرباء المُستقرة وعلى مدار أربعٍ وعشرين ساعةً من بنية تحتية كهربائية عالمية المستوى، كما اكدا على أهمية الشراكات مع الشركات الأمريكية إذ يعتزمُ الجانبان العمل معاً لضمان ديمومة نجاعة هذه الشراكات ونفعها لجميع الأطراف”.وأكد الجانبان، بحسب البيان، على “أهمية استقلال العراق في مجال الطاقة مُستقبلاً ومُساهمته في تعظيم ازدهاره الاقتصادي، مشيران الى “الدور القيّم الذي يؤديه العراق حالياً في توفير مصادر بترولية إلى الأسواق العالمية وقُدرته على أن يكون رائداً اقليمياً في انتاج الغاز الطبيعي”.ومن جانبها، عبّرت الولايات المتحدة عن “دعمها المُستمر لقطاع الطاقة في العراق والتطلع قُدُماً لعقد ورش العمل والدعم الفني المُرتبط بنجاح البرامج السابقة”.

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