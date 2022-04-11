العراق وأمريكا يؤكدان على تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين

العراق وأمريكا يؤكدان على تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي،  امس الاحد، على أهمية إدامة الزخم في الحرب على الإرهاب، ومنع خلايا داعش من النمو ثانية.وقال الكاظمي بحسب بيان صادر عن مكتبه ، إن “رئيس الوزراء استقبل بعد ظهر امس الأحد، قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له”.وأضاف إنه “جرى خلال اللقاء بحث التعاون الأمني والعسكري بين العراق والولايات المتحدة، ومجريات الحرب على الإرهاب، وملاحقة فلول تنظيم داعش المندحرة، وآخر عمليات القوات المسلحة العراقية في هذا الشأن”.وتناول اللقاء تعزيز التنسيق الأمني المشترك، ولاسيما بعد أن انتقل دور التحالف الدولي ضد الإرهاب إلى مرحلة المساعدة في بناء القدرات العسكرية العراقية وتقديم المشورة والدعم والتمكين وفقاً للبيان.وأكد الكاظمي على أهمية إدامة الزخم في الحرب على الإرهاب، ومنع خلايا داعش من النمو ثانية، أو تأسيس مواطئ قدم لها، وتهديد أمن العراقيين والمنطقة.

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