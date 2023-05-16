العراق وأمريكا يؤكدان على تعزيز التعاون في مجال النفط الطاقة

العراق وأمريكا يؤكدان على تعزيز التعاون في مجال النفط الطاقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيّان عبد الغني مع نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، الثلاثاء، آفاق التعاون الثنائي في مجال النفط والطاقة.وقالت وزارة النفط في بيان، إن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيّان عبد الغني استقبل نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس”.وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، “بحث آفاق التعاون الثنائي مع الشركات الأميركية في مجال النفط والطاقة”. 

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