العراق وأمريكا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

العراق وأمريكا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس 6 كانون الثاني 2022، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر.وبحث اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية عبر الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين.كما تناول اللقاء المستجدات على الساحة الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وتم التأكيد على ضرورة إرساء السلام في المنطقة وتخفيف التوترات التي تكتنفها عبر الحوار، وأهمية الدور المحوري للعراق في المنطقة.

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