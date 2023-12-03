العراق وإيران يؤكدان على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

العراق وإيران يؤكدان على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، أهمية العمل بمركز التنسيق المشترك لتعزيز أمن العراق وإيران.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري التقى اليوم، في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية الفريق أول محمد باقري، حيث رحب الوزير في بداية اللقاء بالضيف وبحث معه جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الجارين”.وأكد الشمري، بحسب البيان، “أهمية العمل في مركز التنسيق المشترك بما يعزز أمن البلدين خاصة في تأمين الحدود العراقية الإيرانية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتكثيف العمل في المجال الاستخباري”، مبيناً أن “الوزارة حريصة على تقوية أواصر العلاقات الثنائية”.من جانبه، قدم رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية شكره لوزير الداخلية “على اهتمامه بإنجاح زيارة الأربعين وكذلك حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب”، مؤكداً “حرص بلاده على دعم أمن واستقرار العراق والعمل على ضبط الحدود الدولية المشتركة”.

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