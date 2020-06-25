العراق وإيران يؤكدان على تعزيز الدفاع المشترك بين البلدين

العراق وإيران يؤكدان على تعزيز الدفاع المشترك بين البلدين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل وزير الدفاع، الفريق الركن جمعة عناد سعدون، الخميس، الملحق العسكري الايراني في بغداد العميد مصطفى مراديان، لبحث سبل تطوير التعاون الدفاعي والعسكري بين ايران والعراق.وذكرت وكالة “ارنا” الإيرانية، أن “اللقاء بحث موضوع تفعيل نشاطات اللجنة الرباعية لتبادل المعلومات في مجال مكافحة الارهاب والذي تشارك فيه ايران والعراق وسوريا وروسيا”.واضافت: “كما عرض مراديان خلال اللقاء النجاحات العلمية والطبية التي حققتها ايران في مجال مكافحة فيروس كورونا رغم الحظر الامريكي الظالم على البلاد.”واشارت الى أن “وزير الدفاع العراقي الفريق الركن جمعة عناد سعدون، اشاد بالمساعدات الايرانية لبلاده في المجالات المختلفة خاصة في مجال مكافحة الارهاب ومحاربة تنظيم داعش”.وتأسست اللجنة الرباعية في سبتمبر عام 2015، بهدف تبادل المعلومات والتخطيط لمكافحة مسلحي تنظيم داعش، وتتكون من إيران وسوريا وروسيا والعراق، تعقد اجتماعها، عادةً في العاصمة بغداد.

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