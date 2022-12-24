العراق وإيطاليا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين

العراق وإيطاليا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس الجمعة، ملفات تعاون عديدة بينها في مجال الزراعة والصحة، فيما أكد أن العراق يتطلع الى تفعيل مسارات الشراكة مع عموم دول الاتحاد الأوروبي.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أن الأخير “أجرى، مباحثات رسمية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها، عقب وصولها العاصمة بغداد، صباح امس الجمعة في زيارة رسمية”.وأضاف أن “المباحثات اشتملت على ملفات التعاون في مجالات الزراعة والصحّة، ومختلف أوجه التبادل الاقتصادي والتجاري”.وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن “تثمينه الدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش”، مؤكداً “تطلع العراق إلى تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وعموم دول الاتحاد الأوروبي”.من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، أن “العراق القوي هو شرط من شروط ازدهار منطقة الشرق الأوسط واستقرارها”. وبينت أن “زيارتها الرسمية للعراق تمثل بدايةً لعلاقات متميزة تربط الشعبين الصديقين، العراقي والإيطالي”.

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