العراق وإيطاليا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

العراق وإيطاليا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، أهمية العلاقات العراقية الإيطالية، مشدداً على أهمية تعزيزها والعمل لمواجهة تحديات الإرهاب، والتعاون الاقتصادي والعمل البيئي.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي”.وأضاف البيان أنه “جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وضرورة تعزيزها نحو آفاق أرحب تُحقق طموح وتطلعات البلدين، كما تمت الإشادة بالدور الذي تقوم به إيطاليا في دعم العراق”.وأكّد رئيس الجمهورية، أن “العلاقات العراقية الإيطالية وثيقة، ويجب تعزيزها عبر اللجان والتفاهمات المُبرمة، والعمل معاً لمواجهة التحديات المختلفة، وخصوصا مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي والعمل البيئي”.

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