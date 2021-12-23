العراق واستراليا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين

العراق واستراليا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، الخميس، السفيرة الأسترالية لدى العراق باولا غانلي.وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب الكاظمي ، “البحث في مختلف أوجه التعاون وآفاق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك التعاون الامني، مع انتهاء الدور القتالي للتحالف الدولي في العراق وتحوّله إلى مهام تقديم الاسناد والمشورة”.وشهد اللقاء أيضاً بحسب البيان، “البحث في الوضع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، ودور العراق المتنامي في تدعيم الأمن، والاستقرار، وتعزيز التهدئة في المنطقة”. 

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