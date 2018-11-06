العراق واستراليا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، االثلاثاء، تطلعه إلى زيادة البعثات الدراسة إلى استراليا، داعيا الشركات الاسترالية للمساهمة في اعادة اعمار المناطق المحررة، وتأهيل البنى التحتية في العراق.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد صباح اليوم الحاكم العام في استراليا بيتر كوسوجروف”، مبينا انه “في مستهل اللقاء قدم الحاكم العام في استراليا التهاني للرئيس برهم صالح، متمنيا لسيادته التوفيق في أداء مهامه. وأشار إلى عمق الروابط التي تربط العراق وأستراليا”.وأكد صالح “متانة العلاقات بين العراق وأستراليا”، مشددا على “ضرورة تعزيزها وتفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين الصديقين وبما يخدم المصالح المشتركة لشعبيهما”.وأشاد رئيس الجمهورية بـ”الدور الاسترالي في مجال الدعم الانساني، لاسيما في مجال اغاثة النازحين”، داعيا الشركات الاسترالية إلى “المساهمة في اعادة اعمار المناطق المحررة، وتأهيل البنى التحتية في العراق”.من جانبه عبر الحاكم العام لاستراليا عن “تصميم بلاده على المضي قدما في دعم العراق انسانيا وعسكريا”، مشيرا إلى تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها مع العراق في جميع الميادين”.وثمن كوسجروف، الذي يزور العراق لتفقد قوات بلاده، “الانتصارات التي حققتها القوات العراقية، وبدعم واسناد الاصدقاء على تنظيم داعش وتمكنها من تحرير المدن العراقية”، مؤكدا “أهمية هذه الانتصارت في تحقيق أمن واستقرار العراق والمنطقة وبما يحفظ العالم من مخاطر الارهاب وتحدياته”.واشار صالح إلى “أهمية توسيع التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لاسيما في قطاعي التعليم والزراعة”، مؤكدا “تطلع العراق إلى زيادة البعثات الدراسية إلى استراليا”.