العراق والأردن يؤكدان على التعاون في مجال الطاقة

العراق والأردن يؤكدان على التعاون في مجال الطاقة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الاحد، أن الاجتماع الذي عقده مع وزيرة الطاقة الاردنية تضمن مناقشة تزويد المملكة الاردنية بالنفط العراقي وفق مذكرة تفاهم سيتم توقيعها لاحقا بعد استحصال موافقة حكومة البلدين ،كذلك مشروع مد انبوب التصديـــر ( الرميلة – العقبة) فضلاً عن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.وقال المكتب الإعلامي لوزارة النفط، في بيان : إن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان استقبل، اليوم، وزيرة الطاقة الاردنية هالة زواتي”، مبينا أن الجانبين “بحثا التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النفط والغاز والكهرباء”.وأكد الغضبان “حرص العراق على توطيد العلاقات مع الاردن في مجال الطاقة ( النفط الغاز والكهرباء )”، مشيرا الى “المباحثات التي جرت اليوم بين العراق والاردن كانت مثمرة وسيجنى الطرفان ثمارها قريبا على المستويين الفني والاقتصادي”. واضاف أنه “تمت مناقشة تزويد المملكة الاردنية بالنفط العراقي وفق مذكرة تفاهم سيتم توقيعها لاحقا بعد استحصال موافقة حكومة البلدين ،كذلك مشروع مد انبوب التصديـــر ( الرميلة – العقبة) فضلاً عن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بالاضافة الى مواضيع تشمل افاق التعاون على المستوى الفني لاستخراج النفط والغاز ومشاريع الطاقة المتجددة”. فيما أكدت وزيرة الطاقة هالة زواتي، ان “هذه الزيارة تاتي في اطار تعزيزالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتواصلاً مع الزيارات التي قام بها ملك الاردن ورئيس الوزراء الاردني لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والنفط والغاز”، مؤكدة على “اهمية تعزيز التعاون بين البلدين لما فيه من مصالح مشتركة على مستويات التعاون الاقتصادي والفني”.وعبرت زواتي عن املها بأن “تؤدي المباحثات الى التعجيل في تنفيذ المشاريع المشتركة بعد الاتفاق على الخطوات والاليات الفنية لهذه المشاريع”.

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