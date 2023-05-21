العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين

العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله هلال الفراية والوفد المرافق له.وأكد رشيد، “أهمية تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين العراق والأردن وبما يخدم المصالح المشتركة بينهما”، مشدداً على “ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، ومجددا دعم العراق للمملكة”.وأعرب رشيد، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية ، عن “سعادته لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية”، لافتاً إلى “أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة”.وتحدث رشيد عن “حالة الأمن والاستقرار في المدن العراقية والجهود المبذولة في هذا الشأن”، مؤكداً أن “النهج الجديد في العراق يرتكز على العمل الفعال والمضي في تقديم الخدمات وتحقيق الرفاهية لأبناء شعبنا”.من جانبه، أكد وزير الداخلية الأردني “الرغبة الجدية للأردن لتوثيق والتعاون والتواصل المستمر مع العراق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين”، مشيراً إلى أن “العمل جار على تسهيل منح سمات الدخول بين البلدين”.

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