العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين

العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
آخر تحديث:

 بغداد/ بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد، اليوم الاثنين (11 تشرين الثاني 2024)، مع السفير الأردني في بغداد التعاون المشترك بين البلدين.وقال بيان لمكتب وزير النفط ، إن” الوزير استقبل السفير الأردني في بغداد ماهر سالم الطراونة في مكتبه بالعاصمة بغداد”.وأضاف، أن” اللقاء شهد بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *