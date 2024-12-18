العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين

العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
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عمان/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني صباح اليوم في عمان رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسان لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات .

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