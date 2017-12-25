العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل وزير الدفاع عرفان، محمود الحيالي، اليوم الاثنين، وفداً عسكرياً أردنيا رفيعاً المستوى برئاسة رئيس هيئة العمليات والتدريب في الجيش الأردني.وذكر مكتب الحيالي في بيان،ان “وزير الدفاع استقبل اليوم، وفداً عسكرياً أردنيا رفيع المستوى برئاسة رئيس هيئة العمليات والتدريب في الجيش الأردني”، لافتا الى انه “جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين لاسيما بالجانب الأمني وزيادة التنسيق وتبادل المعلومات من اجل القضاء على جذور الإرهاب”.واضاف ان “الوفد قدم التهاني والتبريكات إلى الوزير بالانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا الأمنية على عصابات داعش الإرهابي”، مشيدا بـ”بطولة وشجاعة الجيش العراقي في المعارك التي تمكن من خلالها تطهير جميع الأراضي العراقية من دنس الإرهاب”.