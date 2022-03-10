العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين

العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع نظيره الأردنيّ أيمن الصفديّ الأزمة الأوكرانيَّة الجاريّة حالياً وتداعياتها على مُختلِف الأصعدة السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة.وذكرت الوزارة في بيان ، ان”حسين التقى الصفدي على هامش مُشاركته في أعمال الدورة الـ157 لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مستوى وزراء الخارجيَّة، والمُنعقدة في مقر الجامعة العربيَّة بالقاهرة، وأشاد الجانبان بالتطور النوعيّ الذي تشهده العلاقات الثنائيَّة بين العراق والأردن في سائر المجالات”.واضافت: “تبادلا الرؤى والأفكار حول مُختلِف الملفات ذات الاهتمام المُشترَك، كما تناولا سُبُل تعزيز أطر التعاون الثنائيّ على مُختلِف الصعُد، وشهد اللقاء التأكيّد على أنَّ مُواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة تتطلب توحيد الجُهُود والتنسيق المُشترَك، كما ناقش الجانبان الأزمة الأوكرانيَّة الجاريّة حالياً وتداعياتها على مُختلِف الأصعدة السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة”.هذا و حضر اللقاء  أحمد نايف رشيد الدليميّ سفير جُمهوريَّة العراق في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة ورئيس الدائرة العربيَّة أسامة مهدي غانم وموظفيّ السفارة.

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