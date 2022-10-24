العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين

العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تلقّى رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.وبحسب بيان ، فقد هنأ الخصاونة “خلال الاتصال، السوداني لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وأعرب عن تمنياته بنجاحها في إدارة الدولة للمرحلة المقبلة”.وجرى خلال الإتصال، “التأكيد على استدامة العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين البلدين، وحرص الحكومة المقبلة على بناء شراكة فعالة مع المحيطين العربي والاقليمي لما فيه مصلحة الشعب العراقي وباقي شعوب المنطقة”. 

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