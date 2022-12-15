العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، اليوم الخميس، مع وزيري الصناعة والطاقة الاردنيين سبعة ملفات للتعاون المشترك من اهمها المدينة الاقتصادية والادوية والفوسفات.وقالت وزارة الصناعة في بيان ، إن “وزير الصناعة والمعادن خالد بتال عقد اليوم جلسة مباحثات رسمية مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسـف الشمالـي ووزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني صالح الخرابشة بحضور المُستشار العلمي للوزارة ورئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية والوفد الاردني المرافق وعدد من المدراء العامين في الوزارة”.وأضاف البيان، أن “المجتمعون ناقشوا عدد من القضايا والمواضيع المشتركة من اهمها :

-المدينة الاقتصادية المشتركة : الاتفاق على المضي بالمشروع وفق الجدول الزمني لاهمية المدينة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والامنية .

-الفوسفات : التأكيد على ان المعادن والفوسفات مستقبل البلدين ويجب وضع الية عمل مشترك لاستثمار الثروات وسيتم مناقشة هذا الملف بشكل اوسع بعد دراسته من قبل الفنيين .

-مصنع ادوية نينوى : التأكيد على ان صناعات الادوية في العراق تحظى باهمية استثنائية للطلب والاستهلاك المتزايد للادوية والحاجة الى نوعيات جديدة من الادوية خاصة الادوية السرطانية وتمت مناقشة عقد الاستثمار الموقع بين شركة ادوية سامراء وشركة غياث ساختيان الاردنية والاتفاق على عقد لقاءات مشتركة لتقريب وجهات النظر والتوصل الى حلول نهائية لاعادة حركة العمل في مصنع ادوية نينوى.

-المجلس التنسيقي الثلاثي : الاشارة الى ان المجلس في طور التشكيل من الجانب العراقي وسيتم اعلام الجانب الاردني بعد تشكيل المجلس لعقد الاجتماع الاول في بغداد.

-بروتوكول التعاون الثنائي الموقع بين البلدين : التأكيد على الحاجة لتطوير بعض الافكار المشتركة وان الشركات الصناعية العراقية ابوابها مفتوحة لاي تعاون حكومي او مع المستثمرين في ظل التسهيلات والامتيازات المقدمة فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية والكمركية.

-السليكون : الاشارة الى ان العالم يتجه نحو التكنولوجيا والرقمنة وهذا يرتكز على السليكون والتأكيد على ان العراق يمتلك خامات كثيرة لم يتم استغلالها وبالامكان التوصل لشراكة حقيقية بين الطرفين بمجال استثمار الثروات المعدنية .

-التكامل الصناعي : الاشارة الى الخطة المقدمة من الجانب الاردني والطلب من الجانب العراقي لدراسة هذه الخطة والاضافة عليها مع تأكيد استعداد الجانب الاردني للتعاون وتحقيق التكامل في بعض الصناعات”.

وأكد بتال في مستهل الجلسة ،بحسب البيان، “السعي لتطوير وتقوية العلاقات بين العراق والاردن بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين”، مشيرا الى انه “سيتم التنسيق مع الوزارات لتحديد وتهيئة الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة المشتركة العراقية الاردنية الذي سيعقد في الاشهر القليلة المقبلة مع تحديد المسؤولين الذين يتطلب حضورهم خلال الاجتماع”.وتابع أن “هناك تقدم واضح بالعمل في مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة حيث تمت الاحالة على المكتب الاستشاري لاعداد التصاميم اضافة الى عمل مستمر في الجوانب الاخرى المتعلقة بالمشروع”.من جانبه، بين وزير الصناعة الاردني يوسـف الشمالـي، أن “العلاقة بين العراق والاردن تكاملية تخدم المصالح المشتركة”، مؤكداً أن “المدينة الاقتصادية ستسهم في تشغيل اهالي المنطقة وستتمركز بها الصناعات العراقية والاردنية”.وأعرب الشمالـي عن أمله بأن “تعقد اللجنة المشتركة اعمالها في العراق لبحث التعاون في كافة المجالات اضافة الى انضاج واحياء العمل في الاطار الثلاثي بين العراق والاردن ومصر”.بدوره أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني صالح الخرابشة الى أن “للعراق والاردن امتداد تاريخي وجغرافي في موضوع المعادن”، لافتاً الى “الحاجة الى تبادل الخبرات بين البلدين وامكانية التعاون في مجال استثمار الثروات المعدنية، كما أن هناك دراسات اولية حول موضوع الفوسفات والمشاريع الاستراتيجية التي تخدم البلدين”