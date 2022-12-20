العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات

العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك خلال زيارته المملكة، للمشاركة في مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة، الذي يعقد بحضور عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ، أن “اللقاء شهد بحث أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزه في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يصب في صالح البلدين الشقيقين، وازدهار شعبيهما”.وضاف أن “الجانبين بحثا ايضا عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودور العراق المحوري في المنطقة وحرصه على التعاون في كل ما من شأنه أن يعزز الأمن الإقليمي، واستقرار المنطقة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *