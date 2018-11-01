العراق والأردن يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، دعوة رسمية من ملك الاردن عبد الله الثاني لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية.وذكر المكتب الاعلامي لصالح في بيان، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حيث شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين”.وأكد رئيس الجمهورية على “أهمية تعزيز روابط الأخوة وتعزيز سبل التعاون الثنائي البناء بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية”، مشدداً على “ضرورة تفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين البلدين، مشيداً بمواقف المملكة حكومة وشعباً الداعمة للعراق”.بدوره نقل وزير الخارجية الأردني “رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى رئيس الجمهورية، هنأه فيها على تسنمه منصبه والتأكيد على حرص الأردن على تعضيد العلاقات مع العراق في المجالات كافة، كما نقل الصفدي دعوة رسمية من جلالة الملك إلى الرئيس برهم صالح لزيارة الأردن”.واشار البيان الى ان “برهم صالح حمل وزير الخارجية الأردني تحياته إلى الملك عبد الله الثاني وتمنياته بموفور الصحة والتوفيق وللشعب الأردني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”، واعداً “بتلبية دعوة جلالته في وقت قريب”.