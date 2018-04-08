العراق والأردن يتفقان على نقل البضائع بين البلدين

عمان/ شبكة أخبار العراق- اتفق وزير النقل، كاظم فنجان الحمامي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الأردني، ناصر الشريدة، الاحد، على تفعيل نقل البضائع بالشاحنات والطائرات، فيما اتفق الطرفان أيضاً على تدريب الطواقم والملاكات العراقية في مجال الحوسبة المينائية وإدارة محطات الحاويات وغيرها.وذكر بيان لوزارة النقل اليوم:، أن “الحمامي، وصل الى ميناء العقبة الأردني وبرفقته وزير النقل الأردني وليد المصري، وسفيرة العراق في عمان صفية السهل”، مبيناً ان “وزير النقل ورئيس سلطة منطقة العقبة الأردني اتفقا على تفعيل نقل البضائع بالشاحنات والطائرات”.وأضاف البيان، أن “الحمامي عقد اجتماعاً موسعاً مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ناصر الشريدة، لبحث التنسيق والتعاون المشترك فيما يخص توسيع اطار العمل بين ميناء العقبة والموانىء العراقية”. وقال الحمامي، إن “هناك عوامل ومقومات مشتركة كثيرة ما بين البلدين ومن ذلك المنطلق تم التركيز بمبدأ التعامل بالمثل والتركيز بكيفية التوسع للنظرة المستقبلية بتعميق المصلحة المشتركة ما بين البلدين”، مؤكداً ان “الهدف من زيارة ميناء العقبة من أجل التباحث في عدة امور اهمها الاتفاق على التوأمة بين الموانىء العراقية والموانىء الاردنية وفتح خط الشحن الجوي بين مطار الحسين في العقبة مع المطارات العراقية”.وأردف بالقول “وهي سابقة في العلاقات العراقية – الاردنية، بالاضافة إلى بحث وضع خارطة طريق للربط السككي من العقبة الى العراق والى اسيا بما يسمى الحزام الآسيوي الحديدي”، مشيراً إلى “الاتفاق أيضا على تعزيز حركة مرور الشاحنات الكبيرة ما بين البلدين دون اي معوقات او معرقلات، وكذلك الاتفاق على تدريب الطواقم والملاكات العراقية في مجال الحوسبة المينائية وإدارة محطات الحاويات وغيرها، وفيما يتعلق في توفير مستلزمات الدعم للسفن العراقية والاردنية والمصرية العاملة في المنطقة تحت اطار شركة الجسر العربي للملاحة والتي تضم ( العراق ، مصر ، الاْردن ) والدور المرتقب لها”.وبين وزير النقل، ان “تلك المباحثات تأتي ضمن التحاور الاخوي المبني على الثقة المتبادلة بين البلدين في اطار الشحن الجوي والبري والبحري بما يخدم المصالح المشتركة”.هذا و وصل وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، الى ميناء العقبة الأردني، للمشاركة في الملتقى الحواري بعنوان “موانئ العقبة بوابتك للعراق” الذي تستضيفه العاصمة الاردنية عمان بمشاركة عدد من المسؤولين الأردنيين لبحث اهم الوسائل الممكنة التي تساعد في تسهيل التبادل التجاري والمسافرين ما بين البلدين الجارين.