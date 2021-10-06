العراق والإمارات يوقعان لبناء (5) محطات كهروشمسية لتوليد الطاقة

العراق والإمارات يوقعان لبناء (5) محطات كهروشمسية لتوليد الطاقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع العراق والإمارات، الاربعاء، عقد بناء 5 محطّات كهروشمسية لتوليد الطاقة برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، انه جرت اليوم، وبرعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مراسم توقيع عقد تشييد خمس محطّات لتوليد الطاقة الكهربائية بالاستفادة من الطاقة الشمسية، بين وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار عن الجانب العراقي، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عن الجانب الإماراتي؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى التي ستشتمل على إنتاج وتوليد (ألف) ميغاواط من أصل سعة كلّية تبلغ (ألفي) ميغاواط.واضاف، ان هذه الخطوة تأتي كأولى المراحل العملية التي اتخذتها الحكومة؛ للاعتماد على الطاقات البديلة، والنظيفة، والمتجددة، في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتلبية احتياج العراق من الطاقة.وحضر مراسم التوقيع عن الجانب الإماراتي وزير الطاقة والبنى التحتية السيد سهيل بن محمد المزروعي، فيما مثّل الجانب العراقي في التعاقد رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار السيدة سها داود نجار، ومدير عام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء السيدة مها حمودي، ومن الجانب الإماراتي المدير التنفيذي لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) السيد محمد جميل الرمحي.

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