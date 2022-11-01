العراق والبحرين يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين

العراق والبحرين يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، عمق “الروابط الأخوية” بين العراق والبحرين وضرورة الإرتقاء بها لمستويات أعلى تنعكس إيجاباً على المصالح المشتركة للبلدين.وبحسب بيان ، فإن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الجمهورية “بمقر إقامته في العاصمة الجزائرية، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، على هامش اعمال القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين المنعقدة في الجزائر العاصمة”.وأثنى ابن مبارك، بحسب البيان، على “تشكيل الحكومة العراقية”، مشيراً إلى “أهمية استقرار العراق ليمارس دوره الحيوي في القضايا العربية”.وأكد، “حرص المملكة على توسيع آفاق التعاون مع العراق في مجالات الربط الكهربائي والتجارة وغيرها من المجالات”، مشيراً الى “رغبة القيادة في في البحرين أن يقوم رئيس الجمهورية بزيارة المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين”.من جانبه، حمّل رئيس الجمهورية الممثل الخاص، “شكره وتقديره لملك البحرين على مشاعره الأخوية”، مؤكداً “أهمية التواصل بين المسؤولين في جمهورية العراق ومملكة البحرين”.

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