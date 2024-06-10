العراق والبحرين يبحثان التعاون القضائي بين البلدين

العراق والبحرين يبحثان التعاون القضائي بين البلدين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، سفير مملكة البحرين في بغداد خالد أحمد المنصور.وقال اعلام مجلس القضاء في بيان ، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل، اليوم الاثنين سفير مملكة البحرين في بغداد خالد أحمد المنصور”.وأضاف البيان ان “اللقاء بحث الأفكار المتعلقة في كيفية تحقيق التعاون القضائي بين البلدين”.

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